"Россети" предложили создать ассоциацию ведущих энергокомпаний для ускорения цифровизации

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Глава компании "Россети" Павел Ливинский предложил создать новую платформу в форме ассоциации ведущих международных электроэнергетических компаний для обмена опытом и ускорения проведения цифровой трансформации. Об этом говорится в сообщении "Россетей" по итогам встречи Ливинского в формате видеоконференции с топ-менеджерами ГЭК Китая, японской TEPKO Power Grid, итальянских Enel и Terna, южнокорейской KEPCO.
"Базовой целью новой международной ассоциации может стать поддержание постоянного диалога на уровне руководства ведущих электроэнергетических компаний для обмена передовым опытом, ускоренного проведения цифровой трансформации, сравнения достигнутых результатов и показателей, партнерских проверок применяемых технологических решений", - говорится в сообщении.
Коронавирус "сформулировал безусловность и безальтернативность ускоренного внедрения цифровых решений в электросетевую инфраструктуру", отметил Ливинский.
Участники встречи высказали общее мнение, что благодаря цифровой трансформации основных бизнес-процессов производительность труда при дистанционной работе не падает, а по некоторым направлениям даже растет.
Ливинский считает, что развитие инфраструктуры в ближайшее время будет гарантом восстановления экономики, а обмен мнениями и практиками между компаниями может сыграть ключевую роль в подготовке профессиональных отраслевых предложений для учета их в решениях правительств.
Цифровая трансформация
Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".
Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.