Производство стали в мире снизилось на 6%

ТАСС, 22 апреля. Производство стали в мире в марте 2020 года упало на 6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составило 147,05 млн тонн, свидетельствуют данные отчета World Steel Association.

Так, страны Азии в марте 2020 года произвели 105,7 млн тонн, снизив выпуск на 4,1%, страны ЕС - 12,03 млн тонн, что на 20,4% меньше, чем годом ранее. Выпуск стали странами Северной Америки снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,66 млн тонн.

Выпуск стали странами СНГ в марте 2020 года снизился на 6,2%, до 8,26 млн тонн. По данным ассоциации, выпуск стали Россией в марте 2020 года уменьшился примерно на 4,4% и составил около 5,85 млн тонн. Остальные страны Европы (Босния и Герцеговина, Северная Македония, Норвегия, Сербия и Турция) в отчетный период выпустили 3,39 млн тонн, нарастив показатель на 1,9%.

Выпуск стали странами Южной Америки в отчетный период составил 3,3 млн тонн (снижение на 9,4%). Страны Ближнего Востока произвели 3,35 млн тонн стали, нарастив выпуск по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9,7%. В то же время страны Африки в марте 2020 г. сократили выпуск стали на 22,4% год к году, до 1 млн тонн, а страны Океании - на 12,9%, до 413 тыс. тонн.

Выпуск стали в мире в январе - марте 2020 г. составил 443,03 млн тонн, что на 1,4% ниже, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации. Россия в первом квартале снизила показатель на 1%, до 17,9 млн тонн. Выпуск стали Китаем в отчетный период вырос на 1,2% - до 234,45 млн тонн.