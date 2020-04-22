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Краснодарский край направил в Ростуризм предложения по новым мерам поддержки туротрасли

В частности, регион предлагает отменить соцвыплаты с фондов оплаты труда, отменить начисления НДФЛ, отсрочить уплаты НДС

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края обобщили предложения предприятий и отраслевых ассоциаций по дополнительным мерам господдержки туристической отрасли и направили их на рассмотрение в Ростуризм. Об этом сообщила в среду в пресс-службе краевой администрации.

"На основании обращений предприятий и отраслевых ассоциаций выработаны предложения по дополнению пакета мер господдержки турсферы. Предложения направлены регионом в Ростуризм", - говорится в сообщении.

Среди предложенным мер, в частности, обозначены отмена соцвыплат с фондов оплаты труда, отмена начисления НДФЛ, отсрочка уплаты НДС, отмена либо снижение ставок региональных налогов на имущество и на землю, включая плату за аренду земли и лесного фонда, снижение ставок по УСН, решение вопроса по оплате коммунальных услуг.

Краснодарский край - один из первых регионов в РФ, где ввели режим карантина: по распоряжению губернатора края Вениамина Кондратьева ограничения начали действовать с 31 марта и продлены предварительно до 30 апреля. С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона. При этом Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%.

Теги
РоссияКраснодарский край
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