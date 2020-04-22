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Ситуация с ценой на нефть WTI

В Минэнерго США заявили, что цена нефти WTI может вновь стать ниже нуля

В ведомстве объяснили это переполненностью хранилищ в Кушинге

ТАСС, 22 апреля. Цена июньского фьючерса на нефть марки WTI может подвергнуться высокой волатильности вслед за стоимостью майского контракта из-за переполненности хранилищ в Кушинге. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Хранилища нефти в Кушинге (штат Оклахома) являются конечной точкой для поставки физических объемов сырья по фьючерсным контрактам нью-йоркской биржи NYMEX. По состоянию на 17 апреля эти хранилища заполнены практически на 80% - на 60 млн баррелей нефти при вместимости в 76 млн, - следует из материалов ведомства.

Оставшиеся же свободные объемы, скорее всего, уже были заранее арендованы, говорится в отчете. Это обстоятельство вынудит владельцев контрактов без ранее заключенных договоренностей платить гораздо более высокие ставки операторам хранения, которые имеют свободные мощности.

"Отсутствие свободного места в хранилищах Кушинга останется проблемой в ближайшие недели и может привести к высокой волатильности цены июньского фьючерсного контракта на WTI или спотовых цен на другие сорта нефти в США, которые сталкиваются с ограничениями по хранению", - считает EIA.

20 апреля североамериканская нефть WTI впервые в истории обвалилась до минус $37,6 за баррель в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов. Этому предшествовало рекордное падение спроса на нефть, которое, по оценкам Международного энергетического агентства, может составить до 29 млн баррелей в сутки. При этом мировые нефтехранилища практически переполнены, а сделка ОПЕК+ по сокращению добычи начнет действовать только в мае, поэтому участники торгов не учитывают этот фактор в цене ближайших нефтяных контрактов.

Нефть марки WTI добывается в Техасе и используется в основном для производства бензина. Ее стоимость обычно отличается в меньшую сторону от Brent, на которую куда в большей степени ориентируется мировой рынок, в том числе российская Urals. Это вызвано тем, что фьючерсы на WTI напрямую связаны с физическими поставками, в отличие от Brent.

Теги
СШАСитуация с ценой на нефть WTI
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