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Возможный трубоукладчик "Северного потока - 2" поменял курс на Великобританию

Судно "Академик Черский" должно было прийти в порт Абердин 1 мая

ТАСС, 22 апреля. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", вновь поменяло курс. Теперь оно направляется в порт Абердин (Великобритания, Шотландия). Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания.

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В феврале судно покинуло порт Находку на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда должно было прийти 22 февраля. Позже маршрут был изменен на Шри-Ланку. Затем курс был проложен до города Суэца, но маршрут был изменен на порт Мапуту в Мозамбике. Далее судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова). Далее маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда "Академик Черский" должен был прийти 30 апреля. Однако судно так и не прошло Гибралтарский пролив, направившись на север Атлантического океана.

В порт Абердин "Академик Черский" должен прийти 1 мая.

Судно с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот". В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. "Северный поток - 2" построен на 93%.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичВеликобритания
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