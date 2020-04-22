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Аграриев Кубани обязали увеличить объемы органического удобрения почвы более чем в 4 раза

Они должны будут раз в пять лет вносить в почву не менее 9 тонн органических удобрений

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли в окончательном чтении поправки к краевому закону о плодородии земель, в соответствии с которыми аграриев обязали увеличить объемы органического удобрения почвы с 2 тонн на га раз в пять лет до 9 тонн. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевого заксобрания.

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Кроме того, Кубань - основной экспортер зерна, основной вид экспортируемой продукции - пшеница. По данным пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края, за последние десятилетия уровень содержания в почве органических удобрений снизился с 5,7% до 3%.

"Депутаты приняли в окончательном чтении законы, направленные на сохранение кубанских черноземов и поддержку сельхозпроизводителей. Так, поправки в действующий на Кубани нормативный правовой акт о плодородии земель предполагают кратное увеличение вносимого на каждый гектар угодий объема органического удобрения. Теперь раз в пять лет собственники, владельцы, пользователи, в том числе и арендаторы земельных участков, будут обязаны вносить его не менее 9 тонн, ранее эта цифра составляла 2 тонны", - говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отмечал, что на Кубани ежегодно получают рекордный урожай, это оказывает интенсивное влияние на кубанскую пашню, по его словам, наиболее эффективным методом восстановления плодородия почвы и сохранения ее качества является внесение именно органических удобрений, неорганические удобрения такого эффекта не дают.

"Мы приняли во втором чтении изменения, которые содержат жесткие, но, безусловно, нужные требования к сельхозпроизводителям края. Сегодня кубанская земля под угрозой заболевания, земля сама себя не спасет. Это должны сделать мы сами, чтобы она и далее кормила наших детей, внуков и многие поколения в будущем", - приводит пресс-служба слова председателя краевого заксобрания Юрия Бурлачко.

Теги
РоссияКраснодарский край
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