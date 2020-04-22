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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Чехии заявил, что магазины в стране могут полностью открыться в мае

Кабмин страны также обсудит возможность прекращения в республике режима чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 30 апреля

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Чешские магазины, прекратившие работу из-за коронавируса, могут открыться уже в мае, а не поэтапно к 8 июня, как ранее предполагало правительство. Об этом заявил в среду премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью Чешскому телевидению.

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"Ситуация с коронавирусом [в Чехии] развивается позитивно [для населения], и это позволяет ускорить процесс ослабления действующих [в республике] жестких ограничений, - отметил он. - Данный процесс может быть ускорен примерно на две недели. Еще до начала июня могли бы открыться все магазины, вне зависимости от площади торговых залов. Мы [правительство] хотим передвинуть все на май".

Вопрос об ускорении открытия магазинов будет рассмотрен на заседании чешского правительства в четверг. Кабмин также обсудит возможность прекращения в республике режима чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 30 апреля. Бабиш подчеркнул, что не считает нужным его продлевать.

Правительство Чехии представило 14 апреля план открытия в республике магазинов, ресторанов и других объектов обслуживания населения в пять этапов, последний из которых должен быть реализован 8 июня. В этот день, как предполагалось, начнут работу крупные универмаги и торговые центры.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта - общенациональный карантин, во все время которого оставались открытыми только аптеки и продуктовые магазины. В республике с начала марта зарегистрировано 7 087 инфицированных. От вызываемого коронавирусом заболевания умерли 208 человек, вылечились 1 989. Первый случай заражения был выявлен на территории страны 1 марта. За это время анализы сдали 186 918 жителей страны.

Теги
ЧехияБабиш, АндрейПандемия коронавируса нового типа
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