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Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на новостях о признаках оживления на рынке нефти

Индекс Dow Jones поднялся на 1,95%, индекс S&P 500 вырос на 2,25%

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в среду продемонстрировали устойчивый рост на фоне признаков оживления на рынке нефти.

Как следует из информации на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, в конце сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 448,39 пункта (1,95%) - до отметки 23 467,27. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 61,52 пункта (2,25%) и оказался на отметке 2 798,08. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 228,31 пункта (2,76%) - до 8 491,54.

Стоимость июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в конце операций на бирже поднялась на 1,09% и оказалась на уровне $13,91 за баррель. В понедельник стоимость этого сорта нефти впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей в свете опасений относительно возможной нехватки места в хранилищах.

"Нефть - действительно очень важный фактор, влияющий сейчас на ситуацию на рынке, - привела газета The Wall Street Journal мнение руководителя департамента инвестиционной группы U.S. Bank Wealth Management Лайсы Эриксон. - Сейчас необходимо учитывать долгосрочные факторы: смогут ли в нынешней ситуации выжить нефтедобывающие компании и каковы будут последствия для их акций и их долговых обязательств".

Комментируя ситуацию на бирже, телекомпания CNN отметила, что "у инвесторов появился стимул, после того как Сенат Конгресса США принял меры по поддержке бизнеса, а на рынке нефти наметились признаки оживления".

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