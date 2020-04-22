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Пандемия коронавируса нового типа

МВФ отмечает, что банки в США и Канаде в условиях пандемии более рентабельны, чем в Европе

Финансовый советник фонда Тобиас Адриан оценил банковскую среду в целом как очень токсичную

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Банки США и Канады демонстрируют большую рентабельность в условиях пандемии в отличие от европейских кредитных организаций. Такое мнение высказал в среду финансовый советник Международного валютного фонда (МВФ) Тобиас Адриан в ходе видеоконференции Американского предпринимательского института.

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"Центробанки сейчас вынуждены принимать ограничительные меры, дефолтов не происходит. Посмотрим, что произойдет в этом [банковском] секторе, - сказал Адриан. - Центробанки хороши во вливании ликвидности, но это не касается [решения] проблем кредитоспособности". По его словам, в этой сфере наблюдаются значительные шоковые явления.

"Линия МВФ в том, что в 2021 году должно быть частичное восстановление. В противном случае реализуются худшие сценарии, - продолжил финансовый советник фонда. - Это означает, что проводимые стресс-тесты [недостаточны]". "Существует озабоченность касательно европейских банков. Рентабельность банков США и Канады выше, чем в континентальной Европе", - сказал он.

В целом банковскую среду представитель МВФ оценил как очень токсичную.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

Теги
КанадаСШАПандемия коронавируса нового типа
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