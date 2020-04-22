Минпромторг предостерег от мошенников, выдающих себя за дистрибьюторов масок

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предостерегает участников рынка от мошенников, выдающих себя за дистрибьюторов масок. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Ряд организаций, задействованных в товаропроводящей цепочке фармпродукции, начали получать предложения о приобретении медицинских масок от "уполномоченных" дистрибьюторов. Легальность предложений продавцы подтверждают сомнительными документами от Минпромторга России. Оба документа - и доверенность, и распоряжение - являются очевидной подделкой", - отмечается в сообщении.

Как заверили в Минпромторге, специалисты выясняют все обстоятельства их появления и распространения и примет все необходимые меры.

6 апреля правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому разрешило продавать медицинские маски только компаниям, имеющим лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, а также ограничило наценку на них. В перечень, в частности, вошли фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки и комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, а также защитный комплект одежды и комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи. Однако постановлением от 13 апреля действие данного документа было приостановлено.

"Таким образом, в настоящее время отсутствует какое-либо основание для изъятия из свободного обращения медицинских масок", - заверили в Минпромторге.