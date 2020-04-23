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Премьеры стран ЕАЭС обсудят стратегические направления интеграции до 2025 года

Мероприятие состоится в режиме видеоконференцсвязи
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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичАрменияБелоруссияКазахстанКиргизияРоссияЕвразийский экономический союзПесков, Дмитрий Сергеевич
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Bloomberg: США проверяют, могли ли трейдеры получить детали переговоров ОПЕК+ в марте
Американская сторона определила организации, которые могли заранее получить эту конфиденциальную информацию
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