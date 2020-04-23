Кабмин обсудит выделение средств на льготные кредиты предприятиям и на ипотеку под 6,5%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит вопросы о выделении бюджетных средств на поддержку предприятий в условиях пандемии, на льготную ипотеку под 6,5% годовых и на оснащение дополнительных койко-мест в регионах. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Так, согласно проекту распоряжения правительства, в 2020 году планируется выделить до 6 млрд рублей на предоставление госкомпании ДОМ.РФ субсидий для возмещения банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным гражданам по ставке до 6,5%. В рамках этой программы, которую президент предложил 16 апреля, можно будет взять ипотеку по льготной ставке на покупку в новостройках жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

На заседании также планируется утвердить выделение из резервного фонда кабмина средств для компенсации банкам выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям (эту меру поддержки Путин предложил на совещании с правительством 15 апреля). "Проект распоряжения направлен на обеспечение возможности получения российскими системообразующими организациями кредитов на пополнение оборотных средств в рублях в размере не более 1 млрд рублей на срок до 12 месяцев по льготной ставке, не превышающей 5% годовых <…>", - говорится в материалах правительства.

В повестку заседания включены также вопросы о выделении бюджетных средств для расширения на средние и крупные предприятия программы беспроцентных кредитов на выплату зарплат в наиболее пострадавших из-за эпидемии отраслях экономики.

Кроме того, планируется утвердить правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу в пострадавших из-за коронавируса сферах на оплату труда работников в апреле и мае 2020 года при условии сохранения не менее 90% персонала в марте. На совещании с правительством 15 апреля президент РФ предложил в дополнение к уже принятым мерам поддержки оказать компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную помощь от государства в объеме 12 тыс. 130 руб. на сотрудника. "Проект постановления предусматривает использование сложившейся инфраструктуры взаимодействия с налогоплательщиками, что позволит обеспечить удобный дистанционный режим подачи заявлений на оказание поддержки, процедуру рассмотрения заявления и выплаты средств, не превышающую трех дней со дня обращения", - отмечается в материалах к заседанию.

Также правительством будет рассмотрен вопрос об утверждении распределения дотаций регионам в размере 32,4 млрд рублей на оснащение дополнительного коечного фонда для оказания помощи больным с коронавирусом. Кроме того, планируется выделить средства федеральным ведомствам на оснащение коечного фонда в подведомственных им медучреждениях.

Поддержка многодетных

Также правительство подготовило проект распоряжения о выделении госкомпании ДОМ.РФ бюджетных средств на компенсацию в 2020 году затрат в связи с выплатой семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Соответствующая мера поддержки, инициированная президентом РФ, действует в России с 2019 года.

"Реализация распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 21 тыс. семей", - говорится в материалах правительства.

Другие вопросы повестки

Правительство обсудит также вопрос о выделении средств на предоставление в 2020 году "Аэрофлоту" субсидий на осуществление авиаперевозок между Калининградом и Москвой по специальному тарифу, размер которого не превышает размер тарифа для проезда в плацкартных вагонах. Как отмечается в материалах кабмина, выделение дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели позволит перевезти до 114 тыс. человек.

Кроме того, правительство планирует увеличить объем трансфертов, предоставляемых регионам Дальнего Востока на реализацию планов социального развития центров экономического роста, на 4,3 млрд рублей в 2020-2022 годах.

Правительство также обсудит законопроект, направленный на урегулирование "правового статуса лиц без гражданства, длительное время находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих документа, удостоверяющего личность", говорится в материалах кабмина.

Еще один проект закона касается вопросов организации ежегодной диспансеризации военнослужащих. В частности, планируется наделить правительство правом определять порядок финансирования расходов на диспансеризацию военнослужащих, а также исключить граждан, уволенных с военной службы, из перечня лиц, подлежащих обязательному ежегодному прохождению диспансеризации.

Еще один пункт повестки заседания - проект поправок в закон о противодействии легализации преступных доходов. Предлагаемыми изменениями, в частности, совершенствуется механизм принятия решений о расторжении договоров о банковских счетах и "об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом", указано в пресс-релизе кабмина.