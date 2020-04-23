Лидеры ЕС обсудят создание фонда восстановления экономики после пандемии на триллионы евро

Про будущий фонд пока точно ничего не известно, официально даже не озвучен даже его объем - разные источники называют суммы от 1,6 до 2 трлн евро. Лидеры также одобрят согласованную ранее Еврогруппой краткосрочную программу перезапуска экономики ЕС на 540 млрд евро после отмены карантина.

Нынешний внеплановый саммит станет четвертым за последние два месяца и третьим, который проводится на удаленной основе.

Первые 540 млрд

Первая экстренная программа помощи ЕС на 540 млрд евро включает три основных пакета. Во-первых, Еврокомиссия уже создала программу SURE объемом 100 млрд евро для выплат целевых компенсаций работодателям, чтобы хотя бы часть из них воздержалась от увольнения своих сотрудников. Во-вторых, Европейский инвестиционный банк со своей стороны объявил о выделении программы льготного кредитования на 200 млрд евро для поддержки малых и средних предприятий. В-третьих, еще 240 млрд евро должны привлечь в виде заемных средств страны еврозоны через Европейский стабилизационный механизм (ESM), эти деньги могут использоваться как структурная помощь наиболее пострадавшим государствам (Италия, Испания), чтобы удержать их от дефолта. Эта программа представляет собой механизм краткосрочной помощи.

Еще больше денег

Однако, как заявил во вторник в открытом письме лидерам ЕС глава Евросовета Шарль Мишель, для полноценного перезапуска европейской экономики после почти двух месяцев вынужденного простоя из-за карантинных мер этой суммы не хватит и потребуется новая помощь. Мишель не дал никаких оценок нового пакета, однако призвал лидеров Евросоюза "проанализировать эту задачу и сформулировать предложения, которые будут учитывать планирование следующего долгосрочного бюджетного плана Евросоюза (так называемого рамочного перспективного бюджета ЕС на следующий семилетний бюджетный цикл 2021-2027 годов - прим. ТАСС)".

Ранее во вторник утром еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в эфире французского телеканала Бэ-эф-эм, что объем новой программы восстановления европейской экономики может достичь 1,6 трлн евро. Собрать эту сумму он предложил путем привлечения заемных средств, однако не уточнил, идет ли речь о выпуске так называемых коронабондов, то есть общеевропейских ценных бумаг, которые впервые в истории гарантировали бы все страны ЕС в равной степени. Эта идея также пока не получила одобрения всех стран ЕС.

В свою очередь, агентство Блумберг в среду сообщило, что на саммите будет рассмотрен план долгосрочного восстановления экономики Евросоюза объемом в 2 трлн евро (2,2 трлн долларов) по меньшей мере на 7 лет, который должен дополнить программу экстренных мер на 540 млрд евро.

По информации агентства, этот фонд помощи будет включать 300 млрд евро, которые будут выделены Еврокомиссией из других программ Евросоюза в рамках формирующегося сейчас многолетнего рамочного бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы (бюджетное планирование в ЕС осуществляется семилетними циклами), еще 320 млрд евро получены в качестве заемных средств на коммерческих рынках. Далее Еврокомиссия, которая выступает автором проекта, предлагает использовать эти деньги как гарантии для привлечения в фонд экономического восстановления ЕС до 2 трлн евро. Однако Блумберг признает, что из документа не ясны механизмы аккумуляции этих средств.

В целом агентство соглашается с озвученными ранее оценками источников в Брюсселе, что на саммите 23 апреля окончательное решение по долгосрочной программе помощи еще не будет принято, поскольку разногласия по способам его финансирования слишком велики.