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Счетная палата: дотационность российских регионов выросла за 2017-2019 годы на 9,8%

В прошлом году дотации составили 675,3 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дотации российским регионам из федерального бюджета выросли с 614,5 млрд рублей в 2017 году до 644,5 млрд рублей в 2018 году и 675,3 млрд рублей в 2019 году, говорится в бюллетене Счетной палаты, посвященном дотационности российских регионов.

Общий рост дотационности субъектов за период с 2017 по 2019 годы составил 9,89%, говорится в материалах контрольного ведомства.

"В 2017 году получателями дотаций являлись 72 региона, объем дотаций на выравнивание составил 614,5 млрд рублей. В 2018 году - 73 региона, объем дотаций составил 644,5 млрд рублей. В 2019 году - 72 региона, объем дотаций составил 675,3 млрд рублей", - говорится в бюллетене.

В материалах отмечается, что за 2017 и 2018 годы обязательства, предусмотренные соглашениями, и изменения уровня дотационности были исполнены 20 субъектами, из них уровень дотационности в 2018 году вырос у 11 субъектов (55%), снизился у двух субъектов (10%) и остался без изменений у семи субъектов (35%). По итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом уровень дотационности снизился в восьми субъектах (11%), из них один субъект (Липецкая область) в 2017 и 2018 годах допустил неисполнение обязательств, два субъекта (Краснодарский край, Республика Алтай) исполняли обязательства в течение анализируемого периода, остальные пять субъектов допустили неисполнение обязательств в одном из двух периодов.

"Исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, должно оказывать влияние на изменение уровня дотационности субъектов, вместе с тем в краткосрочном периоде (в 2017-2018 годах) данная зависимость не прослеживается. При этом прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов, являющихся получателями дотаций, в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 266,7 млрд рублей, или 6,6%, в 2018 году по сравнению с 2017 годом - 559,3 млрд рублей, или 12,8%", - говорится с бюллетене.

Согласно данным Счетной палаты по оценке влияния мероприятий, связанных с повышением качества управления госфинансами, на показатели социально-экономического развития регионов, в 65% случаев реализация подобных мероприятий оказывает положительное влияние на создание благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения макроэкономической стабильности, повышения эффективности системы, а также уровня и качества жизни. В 8% случаев мероприятия не оказывают влияния на социально-экономическое развитие региона, а по 30% мероприятий соответствующей информации нет.

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