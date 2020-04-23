Опрос: треть россиян планирует сокращать траты на развлечения в ближайшие полгода

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Порядка трети россиян планируют сокращать расходы на доставку еды, рестораны и подписки на видеосервисы. Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group и "Ромир" на основе опроса более 1,2 тыс. респондентов по всей России, которое имеется в распоряжении ТАСС.

По данным экспертов, в целом в категории "Развлечения" россияне планируют снижать свою активность в ближайшие шесть месяцев. Снижать траты на видеосервисы будут 35% респондентов, на доставку еды - 34%, рестораны - 39%, спа-салоны, парки и концерты - 41%, кинотеатры - 43%. Увеличивать расходы на доставку еды и подписки на видеоплатформы планируют 17% и 19% россиян соответственно, на кинотеатры - 9%, на остальные виды досуга - 5% и ниже.

Основными причинами сокращения расходов в указанной категории называют боязнь людных мест, особенно это касается ресторанов и кинотеатров. Кроме того, россияне связывают это с ожиданиями роста цен и желанием сократить ежемесячные расходы. Вместе с тем тратить больше респондентов заставляет то же ожидание роста цен, а также ожидание роста доходов и большего количества свободного времени.

При этом москвичи более позитивно настроены в отношении подписки на видео, доставки еды и кинотеатров, отмечается в исследовании. Так, в ближайшие полгода сокращать расходы на подписки планируют 29% москвичей (увеличивать траты планируют 25%), на доставку еды - 33% (против 26% тех, кто будет тратить больше), на кинотеатры - 37% (против 11%).

Также россияне больше планируют сокращать расходы на связь в ближайшие полгода. В частности, на мобильную связь меньше тратить планируют 13% россиян (против 9% тех, кто планирует увеличивать расходы), на домашний Wi-Fi - 11% (против 7%).