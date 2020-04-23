{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: треть россиян планирует сокращать траты на развлечения в ближайшие полгода

Основными причинами респонденты называют боязнь людных мест, отмечается в исследовании Boston Consulting Group и "Ромир"
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Порядка трети россиян планируют сокращать расходы на доставку еды, рестораны и подписки на видеосервисы. Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group и "Ромир" на основе опроса более 1,2 тыс. респондентов по всей России, которое имеется в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Отмененный отдых, работа из дома и усиленная гигиена. Как пандемия изменила жизнь россиян

По данным экспертов, в целом в категории "Развлечения" россияне планируют снижать свою активность в ближайшие шесть месяцев. Снижать траты на видеосервисы будут 35% респондентов, на доставку еды - 34%, рестораны - 39%, спа-салоны, парки и концерты - 41%, кинотеатры - 43%. Увеличивать расходы на доставку еды и подписки на видеоплатформы планируют 17% и 19% россиян соответственно, на кинотеатры - 9%, на остальные виды досуга - 5% и ниже.

Основными причинами сокращения расходов в указанной категории называют боязнь людных мест, особенно это касается ресторанов и кинотеатров. Кроме того, россияне связывают это с ожиданиями роста цен и желанием сократить ежемесячные расходы. Вместе с тем тратить больше респондентов заставляет то же ожидание роста цен, а также ожидание роста доходов и большего количества свободного времени.

При этом москвичи более позитивно настроены в отношении подписки на видео, доставки еды и кинотеатров, отмечается в исследовании. Так, в ближайшие полгода сокращать расходы на подписки планируют 29% москвичей (увеличивать траты планируют 25%), на доставку еды - 33% (против 26% тех, кто будет тратить больше), на кинотеатры - 37% (против 11%).

Также россияне больше планируют сокращать расходы на связь в ближайшие полгода. В частности, на мобильную связь меньше тратить планируют 13% россиян (против 9% тех, кто планирует увеличивать расходы), на домашний Wi-Fi - 11% (против 7%).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Bloomberg: США проверяют, могли ли трейдеры получить детали переговоров ОПЕК+ в марте
Американская сторона определила организации, которые могли заранее получить эту конфиденциальную информацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС