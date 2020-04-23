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Исследование: порядка 38% россиян планируют снизить траты на алкоголь в ближайшие полгода

Траты на свежие продукты планируют сократить 24% опрошенных

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Около 38% россиян планируют снизить расходы на алкоголь в ближайшие полгода, каждый пятый (21%) планирует отказаться от покупки товаров бакалеи. Такие данные в четверг привели представители Boston Consulting Group и холдинга "Ромир" в совместном исследовании на основе опроса более 1,2 тыс. респондентов по всей России, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Порядка 38% опрошенных в ближайшие полгода планируют сократить ежемесячные расходы на алкоголь (43% или имеют достаточные запасы, или не видят необходимости в покупке). Траты на бакалею и свежие продукты планируют сократить 21% и 24% соответственно (у 34% и 30% респондентов имеются достаточные запасы в этих категориях). Аналитики ожидают спада потребления во всей категории "продуктов", за исключением сегмента "свежие продукты".

При этом те потребители, которые увеличивают расходы на продукты, делают это ради создания запасов в период самоизоляции или в ожидании роста цен, отмечают аналитики. Так, 46% опрошенных россиян, планирующих увеличить расходы на покупки в ближайшие шесть месяцев, сделают это, поскольку ожидают роста цен на товары бакалеи, 24% - на алкоголь и 38% - на свежую продукцию. Сделать запасы таких товаров планируют 29%, 18% и 19% соответственно. Ожидают роста располагаемых доходов менее 10% опрошенных.

В ближайший месяц, согласно исследованию, в целом на продукты питания планируют увеличить траты 13% опрошенных, а сократить - 21%. Алкоголь при этом подвергнется самому большому падению спроса: 46% респондентов планируют отказаться от него в мае, и только 8% собираются увеличить на него расходы. БАДы и витамины останутся популярными у 11% россиян, а каждый четвертый (26%) планирует от них отказаться.

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В ближайшие полгода лекарства и свежие продукты станут единственными категориями ретейла, в которых более 20% респондентов намерены увеличить траты. "Что касается следующего месяца, то здесь тенденции одинаковы по всей России: больше трат на лекарства и свежие продукты, меньше - на алкоголь, косметику и одежду", - отмечают эксперты. Так, в ближайшие полгода увеличить траты на безрецептурные лекарства и свежие продукты планируют 16% россиян, а сократить траты - 12% и 13% соответственно. Потребление витаминов и БАДов в течение шести месяцев планируют сократить 17% опрошенных против 15%, которые собираются его нарастить. Снизить траты на рецептурные лекарства планируют 16% опрошенных россиян.

В ближайший месяц увеличить траты на безрецептурные лекарства планируют 14% респондентов и столько же - сократить. На лекарства для оказания первой помощи увеличить траты планируют 16%, а каждый десятый (12%) - сократить.

Одежда, косметика и электроника

Примерно 90% категорий продуктов и услуг в ближайшие полгода ожидает снижение потребительского спроса - это больше, чем на других развивающихся рынках. Доля потребителей, планирующих сократить траты, превышает долю потребителей, планирующих увеличить траты (в категории "доставка продуктов" - 34% против 17%, "автомобили" - 42% против 21%, "обувь" - 37% против 6%, "рестораны" - 39% против 5%, украшения - 25% против 2%, женская одежда 34% против 6%, сумки и аксессуары - 35% против 4%, игрушки - 21% против 6%).

Категории "одежда и обувь", "спортивное снаряжение" и "бытовая электроника", как ожидается, наиболее сильно затронет сокращение спроса в ближайшие полгода. Так, в ближайший месяц каждый четвертый респондент (26%) планирует сократить расходы на одежду (5% планируют увеличить), на парфюмерию и косметику для макияжа планируют уменьшить траты 39% (7% планируют увеличить). На косметику для ухода за волосами, телом и лицом планируют потратить больше 7% опрошенных, а каждый пятый опрошенный (21%) уже принял решение урезать бюджет в этом сегменте потребления. Товары для дома будут пользоваться повышенным спросом у 9% россиян, а 17% намерены от них отказаться.

При этом из тех, кто собирается увеличить траты, более 40% опасаются повышения цен в ближайшие полгода на товары для дома, парфюмерию и косметику. В ближайшие шесть месяцев нет необходимости в покупке товаров для дома и средств для ухода за собой у более 50% опрошенных россиян, в косметике и парфюмерии не будет нуждаться порядка 45%.

Эксперты ожидают наименьший спад только в категориях детской одежды (5% планируют увеличить расходы, а 19% намерены их сократить), велосипедов и самокатов. "Потребители либо планировали покупку ранее, либо покупают, опасаясь повышения цен", - отмечают эксперты.

По данным аналитиков, увеличить траты на мобильные устройства в связи с ожидаемым ростом цен в ближайшие полгода собираются 16% опрошенных (19% планируют сократить расходы), на стационарную электронику и бытовую технику - 21% (25% планируют сократить траты в этой категории), на автомобили - 38%. Порядка 20% респондентов планируют отказаться от обновления автомобиля. Еще около 27% респондентов ожидают роста цен на смартфоны и бытовую технику.

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