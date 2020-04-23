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Мосбиржа доработает механизм торгов деривативами при отрицательных ценах на базовый актив

Его реализация позволит, по мнению участников рынка, снизить риски

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Мосбиржа планирует в ближайшие месяцы доработать механизм проведения торгов деривативами при отрицательных ценах на базовый актив. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

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"22 апреля 2020 года состоялось заседание Комитета по срочному рынку, в состав которого входят представители всех основных участников срочного рынка Московской биржи. Комитет поддержал инициативу Московской биржи по разработке и внедрению механизма проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив и рекомендовал проработать его реализацию с учетом регуляторных и налоговых аспектов, а также готовности участников рынка", - отметили на бирже, добавив, что площадка планирует в ближайшие месяцы обеспечить доработку своих систем и процессов для введения такого механизма.

Также Московская биржа проработает и обсудит с участниками меры по снижению рисков при торгах нефтяными контрактами до момента внедрения отрицательных цен. В частности, по рекомендации комитета по срочному рынку Мосбиржи, в ближайшее время планируется ввести механизм изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке.

"Этот механизм будет действовать только для контрактов, которые обращаются на Московской бирже на основании лицензий от зарубежных площадок. Запрет на изменение ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии был установлен по рекомендации участников рынка для снижения рисков и противодействия манипуляциям на менее ликвидном рынке в ходе вечерних торгов", - пояснили там.

В настоящее время механизм автоматического изменения границ ценовых коридоров действует только в ходе основной торговой сессии с 10:00 до 18:45 мск. Реализация механизма изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке для таких "зеркальных" контрактов позволит, по мнению участников рынка, снизить их риски и риски их клиентов.

Также в ходе вечерней сессии граница ценового коридора будет меняться не ранее чем через 15 минут после стабилизации цены на контракт на уровне одной из границ коридора. Изменение границ ценового коридора в вечернюю сессию будет возможно в отношении инструментов на международные бенчмарки, фьючерсы на которые активно торгуются на международных площадках во время вечерней сессии в Москве.

Перерасчет цены экспирации майских контрактов WTI производиться не будет

В ответ на запрос Московской биржи, CME Group (Группа Чикагской товарной биржи, владеющая биржей NYMEX) указала на обоснованность сложившейся расчетной цены апрельского контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil и отсутствие планов по ее пересмотру. Тем самым, Московская биржа не имеет возможности произвести перерасчет цены экспирации для своих клиентов, пояснили там.

Ранее Мосбиржа обратилась к CME Group с просьбой разъяснить порядок использования отрицательной цены в майском фьючерсе на нефть WTI в качестве расчетной цены, а также сообщить о возможных планах по изменению правил определения цены исполнения контракта. Во вторник Мосбиржа прервала торги фьючерсом на нефть WTI с исполнением 21 апреля 2020 года. Цена исполнения контракта составила минус $37,63 за баррель.

"Отрицательная расчетная цены апрельского поставочного фьючерса на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) на основной площадке обращения контракта NYMEX накануне экспирации привел к негативным финансовым последствиям для большого числа участников российского рынка. Те провайдеры ликвидности с американского рынка на российский, кто мог получить положительную вариационную маржу на российском рынке, имели соответствующий негативный результат по своим позициям на NYMEX", - говорится в сообщении торговой площадки.

Торговая площадка также напомнила, что на фьючерс марки Light Sweet Crude Oil приходится менее 1% от общего объема торгов нефтяными фьючерсами на Московской бирже. Остальной объем сосредоточен в контракте на нефть марки Brent.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефтьСитуация с ценой на нефть WTI
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