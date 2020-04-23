Справороссы направили в кабмин законопроект, запрещающий блокировку Telegram

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили в правительство РФ законопроект, запрещающий блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся "официальных сервисами" распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил Ионин.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что парламентарии подготовили законопроект, позволяющий прекратить блокировку Telegram в период ЧС или режима повышенной готовности, и направили документ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи.

"Да, мы направили в правительство на заключение сегодня", - подтвердил Ионин. При этом, отметил он, депутаты будут вносить законопроект на рассмотрение Госдумы только в случае поддержки Минкомсвязи. "С профильным комитетом [Госдумы] консультаций не было, мы ведем сейчас разговор именно с Минкомсвязи, поэтому туда направлен законопроект. Мы не вносим [в Госдуму], пока Минкомсвязи все-таки свою оценку не даст, потому что понятно, что если не будет поддержки правительства, то законопроект с вероятностью 99,9% не будет принят Госдумой. Такова сложившаяся практика", - пояснил он.

Депутат назвал ситуацию с блокировкой Telegram странной. "С одной стороны, власть признает полезность этого, все-таки отечественного по большей части, продукта, а с другой формально должна продолжать с ним борьбу. Поэтому мы с коллегой Тумусовым предложили вариант, который обнулит эту ситуацию и не заставит ни власть, ни мессенджер считать себя проигравшим", - считает справоросс.

Законопроект предполагает запрет на ограничение доступа к ресурсам, используемым в качестве "официальных сервисов" для госорганов по распространению информации в период ЧС или режима повышенной готовности. "Доступ к информационным системам… не ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети интернет, в отношении тех организаторов распространения информации в сети интернет, сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте законопроекта, который имеется в распоряжении ТАСС.

В пресс-службе Минкомсвязи ТАСС подтвердили факт получения письма депутатов и сообщили, что оно находится на рассмотрении.

Блокировка Telegram

Сейчас Telegram-каналы официально используют, в частности, оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также Минкомсвязи для возвращения россиян из-за границы. Сам мессенджер также пошел на сотрудничество с властями, который начал продвигать официальные источники новостей о коронавирусе в 17 странах, включая Россию, где он заблокирован.

С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует мессенджер на территории РФ, блокировка применяется после того, как он отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.