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Справороссы направили в кабмин законопроект, запрещающий блокировку Telegram

Документ внесут на рассмотрение Госдумы только в случае поддержки Минкомсвязи, отметили его авторы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили в правительство РФ законопроект, запрещающий блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся "официальных сервисами" распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил Ионин.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что парламентарии подготовили законопроект, позволяющий прекратить блокировку Telegram в период ЧС или режима повышенной готовности, и направили документ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи.

"Да, мы направили в правительство на заключение сегодня", - подтвердил Ионин. При этом, отметил он, депутаты будут вносить законопроект на рассмотрение Госдумы только в случае поддержки Минкомсвязи. "С профильным комитетом [Госдумы] консультаций не было, мы ведем сейчас разговор именно с Минкомсвязи, поэтому туда направлен законопроект. Мы не вносим [в Госдуму], пока Минкомсвязи все-таки свою оценку не даст, потому что понятно, что если не будет поддержки правительства, то законопроект с вероятностью 99,9% не будет принят Госдумой. Такова сложившаяся практика", - пояснил он.

Депутат назвал ситуацию с блокировкой Telegram странной. "С одной стороны, власть признает полезность этого, все-таки отечественного по большей части, продукта, а с другой формально должна продолжать с ним борьбу. Поэтому мы с коллегой Тумусовым предложили вариант, который обнулит эту ситуацию и не заставит ни власть, ни мессенджер считать себя проигравшим", - считает справоросс.

Законопроект предполагает запрет на ограничение доступа к ресурсам, используемым в качестве "официальных сервисов" для госорганов по распространению информации в период ЧС или режима повышенной готовности. "Доступ к информационным системам… не ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети интернет, в отношении тех организаторов распространения информации в сети интернет, сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте законопроекта, который имеется в распоряжении ТАСС.

В пресс-службе Минкомсвязи ТАСС подтвердили факт получения письма депутатов и сообщили, что оно находится на рассмотрении.

Блокировка Telegram

Сейчас Telegram-каналы официально используют, в частности, оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также Минкомсвязи для возвращения россиян из-за границы. Сам мессенджер также пошел на сотрудничество с властями, который начал продвигать официальные источники новостей о коронавирусе в 17 странах, включая Россию, где он заблокирован.

С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует мессенджер на территории РФ, блокировка применяется после того, как он отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичМиронов, Сергей МихайловичРоссия"Справедливая Россия"Тумусов, Федот СемёновичИонин, Дмитрий Александрович
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