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Пандемия коронавируса нового типа

Исследование: пандемия в России меньше всего скажется на супермаркетах и магазинах у дома

Наихудшие перспективы - у торговых центров, отмечают аналитики Boston Consulting Group и холдинга "Ромир"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса в ближайшие полгода приведет к наибольшему снижению расходов россиян в торговых центрах, но в наименьшей степени повлияет на желание совершать покупки в магазинах шаговой доступности. Такие данные приводятся в исследовании Boston Consulting Group и холдинга "Ромир" на основе опроса более 1,2 тыс. респондентов по всей России, которое имеется в распоряжении ТАСС.

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"Боязнь заражения в наибольшей степени отразится на торговых центрах и стрит-ретейле, а в наименьшей - на магазинах шаговой доступности", - отмечают эксперты. Так, 64% опрошенных россиян планируют сохранить расходы в магазинах рядом с домом и супермаркетах, 20% намерены их сократить и 16% - увеличить.

При этом, отмечают аналитики, российские потребители планируют тратить меньше во всех каналах продаж, причем наихудшие перспективы у торговых центров (порядка 51% опрошенных планируют тратить там меньше) и заведений уличной торговли (44%). На онлайн-площадках планируют тратить меньше в следующем месяце 64% опрошенных россиян против 19%, которые намерены увеличить расходы. Порядка 67% против 5% намерены снизить объем покупок у специализированных онлайн-ретейлеров.

Россияне в целом планируют меньше тратить на онлайн-покупки из-за финансовой нестабильности и опасений в связи с возможным повышением цен. На это также влияет неготовность некоторых игроков рынка удовлетворить текущий спрос. Эксперты ожидают, что продажи онлайн вырастут только в Москве. Так, 31% жителей столицы планируют увеличить расходы в интернет-магазинах, 45% не намерены снижать текущий уровень потребления и только 24% намерены урезать свой бюджет на онлайн-покупки. Порядка 40% опрошенных жителей Москвы намерены сократить траты в гипермаркетах, 25-28% будут сокращать траты в супермаркетах, магазинах у дома и в магазинах, расположенных в ТЦ. Около 61% опрошенных москвичей не планируют снижать траты в супермаркетах и магазинах шаговой доступности.

Потребители во всех возрастных группах планируют сократить траты, при этом россияне в возрасте 26-45 лет в большей степени, чем "поколение Z" (18-25 лет) и "бэби-бумеры" (46-55+ лет). Около 50% опрошенных связывают сокращение расходов с причинами, вызванными распространением в России коронавируса. В целом российские потребители сокращают свои траты в большей степени, чем потребители на других развивающихся рынках. При этом доля российских потребителей, планирующих сокращение расходов, ближе к показателям развитых (таких, как США или Италия), чем к показателям развивающихся стран (таких, как Китай или Индия).

Аналитики также обращают внимание, что по всей России снижается число выдаваемых кредитов на покупки товаров длительного пользования. Порядка 48% не собираются брать кредит, и только 12% будут готовы это сделать.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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