Bloomberg: США проверяют, могли ли трейдеры получить детали переговоров ОПЕК+ в марте

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте. Об этом сообщило в среду со ссылкой на два источника агентство Bloomberg .

По их сведениям, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США сосредоточила свое внимание на том, произошла ли утечка данных о проекте стратегии дальнейшего взаимодействия с участницами ОПЕК+, подготовленном в марте властями России. Американская сторона определила трейдерские организации, которые могли заранее получить эту конфиденциальную информацию и благодаря ей сыграть на колебаниях цен на нефть на товарных рынках. Источники агентства не раскрывают имен этих трейдеров.

Под проверку попали операции, касающиеся группы Чикагской товарной биржи CME Group, говорится в публикации. Комиссии по торговле товарными фьючерсами США помогают проводить проверку Федеральное бюро расследований и Госдепартамент.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США отказалась прокомментировать публикацию, пишет Bloomberg.