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Пандемия коронавируса нового типа

В ИКАО считают, что мировой поток авиапассажиров к сентябрю сократится на 1,2 млрд человек

По мнению экспертов Международной организации гражданской авиации, самое значительное сокращение пассажиропотока ожидается в Европе

ТАСС, 23 апреля. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) подготовила прогноз, согласно которому к сентябрю 2020 года поток пассажиров, передвигающихся с помощью авиатранспорта, может уменьшиться на 1,2 млрд человек в сравнении с обычными показателями до начала пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение размещено в среду на официальном сайте организации.

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По оценкам ИКАО, пропускная способность также может упасть на две трети по сравнению с прогнозом на первые три квартала текущего года. Это, как утверждает организация, приведет к сокращению доходов авиакомпаний в период с января по сентябрь на сумму от $160 до $253 млрд.

ИКАО отмечает, что Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион будут подвержены наибольшему воздействию в плане последствий влияния пандемии коронавируса на доходы и количество полетов. США в этом отношении окажется на третьей позиции. По мнению экспертов организации, самое значительное сокращение пассажиропотока ожидается в Европе.

14 февраля организация информировала, что мировые авиакомпании могут потерять $4-5 млрд в связи с отменой воздушных пассажирских перевозок в Китай из-за вспышки нового коронавируса.

Теги
СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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