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Пандемия коронавируса нового типа

Рабочая группа G20 обсудила меры поддержки торговли и инвестиций

Участники совещания рассмотрели план действий, которые должны обеспечить возможность непрерывного потока жизненно необходимых медикаментов через границы стран

ТАСС, 23 апреля. Рабочая группа G20 по торговле и инвестициям провела внеочередное совещание в формате видеоконференции для обсуждения мер по смягчению воздействия пандемии коронавируса на торговлю, инвестиции и глобальные цепочки поставок. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте "двадцатки".

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"В соответствии с поручением министров торговли и инвестиций [стран] G20, данном на их встрече 30 марта 2020 года, рабочая группа рассмотрела приоритетные задачи, поставленные министрами, и обсудила дополнительные предлагаемые меры по борьбе с пандемией [коронавируса] и смягчению ее человеческого и экономического воздействия на торговлю и инвестиции", - говорится в документе.

Отмечается, что участники совещания сосредоточили свое внимание на разработке действий, которые должны обеспечить возможность непрерывного потока через границы стран жизненно необходимых медикаментов, медицинского снаряжения и важнейших сельскохозяйственных продуктов.

Участники совещания также рассмотрели меры по смягчению последствий кризиса из-за коронавируса, необходимые в более долгосрочной перспективе, среди которых "повышение устойчивости глобальных цепочек поставок и активизация международных инвестиций" для ускорения процесса восстановления экономики после окончания пандемии.

По итогам встречи 30 марта министрами торговли стран G20 было принято совместное заявление о коллективных действиях, направленных на противостояние разрушительному влиянию пандемии на торговлю. Министры единогласно выступили за противодействие спекулятивным практикам и необоснованному повышению цен. Они договорились, что все меры по ликвидации последствий коронавируса, принимаемые странами "двадцатки", должны соответствовать правилам ВТО, быть "целевыми, соразмерными, прозрачными и временными".

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Пандемия коронавируса нового типа
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