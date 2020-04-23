"Известия": трехсторонняя комиссия обсудит предложение о базовых окладах для бюджетников

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрит в пятницу предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) об установлении базовых окладов для бюджетников в рамках введения в РФ отраслевой системы оплаты труда. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

Как отмечает издание, данные предложения организации отражены в проекте решения комиссии относительно законопроекта о наделении правительства полномочиями по установлению требований к системам оплаты труда бюджетников. Инициативу ФНПР планируют рассмотреть 24 апреля на заседании комиссии, подтвердили газете в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Кроме того, по данным газеты, ФНПР предлагает уточнить в Трудовом кодексе, что минимальный размер оплаты труда представляет собой наименьшую возможную зарплату "неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда, в величину которого не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты".

В январе президент России Владимир Путин заявил, что необходимо задуматься о внедрении отраслевой оплаты труда во всей социальной сфере. По его словам, делать это нужно "аккуратно", чтобы не терять компенсационные и стимулирующие выплаты. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минтруд внес в правительство проект поправок в Трудовой кодекс по введению отраслевых систем оплаты труда по социальной сфере.

Ранее Голикова заявляла о необходимости внесения изменений в Трудовой кодекс в части передачи полномочий правительству или наделении правительства полномочиями по выработке требований к системам оплаты труда. По ее словам, сейчас на примере первичного звена здравоохранения Минтруд пытается разработать подходы к будущей отраслевой системе оплаты труда. Вице-премьер отметила, что тема будет обсуждаться со всеми сферами, работодателями и профсоюзами, поскольку она "очень чувствительна".