Совладелец S7 считает, что после пандемии пассажиропоток в России упадет вдвое

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток российских аэропортов сократится в два раза после окончания кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил совладелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев в опубликованном в четверг интервью газете " Коммерсантъ ".

"По моему прогнозу, пассажиропоток по окончании кризиса упадет примерно вдвое: с 120 млн до 60 млн пассажиров в год. Для сравнения - в 2012 году было перевезено 74 млн пассажиров. И тот, кто переживет кризис, тот и возьмет на себя то, что останется", - сказал он.

По мнению Филева, международное авиасообщение может восстановиться не ранее апреля 2021 года. "Смысл мер, применяемых государством - растянуть пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела достаточно ресурсов для поддержания тех, кто находится в плохом состоянии", - добавил он.

Совладелец S7 отметил, что при сокращении перевозок компании вдвое руководство может на половину уменьшить зарплаты сотрудников, однако будет стараться по максимуму сохранить их число. "Если останется 50% объема [перевозок], то, оставив 50% заработных плат, мы сможем оставить 100% людей. <...> Безусловно, мы будем пытаться сохранять людей столько, сколько сможем", - подчеркнул предприниматель.

Филев также сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом объем флота S7 может сократиться на десятки процентов. "Он сильно уменьшится. Сильно, но не в два раза. На десятки процентов", - заявил он. По мнению главы совета директоров, для спасения всех российских авиакомпаний и сохранения нынешнего уровня перевозок потребовались бы государственные вливания на уровне 350-400 млрд руб., вероятность которых он оценил как "нулевую".