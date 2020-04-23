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Пандемия коронавируса нового типа

Граничащий с Россией регион Китая отменил крупную ярмарку из-за второй волны коронавируса

Как сообщил генконсул РФ в Харбине Владимир Ощепков, у местных властей нет уверенности, что к июню удастся полностью взять эпидемиологическую ситуацию под контроль

ПЕКИН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая отменила ежегодную крупную международную ярмарку в связи с необходимостью усиления контроля из-за второй волны эпидемии нового коронавируса в регионе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

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"Ситуация в регионе непростая, поскольку пошла вторая волна эпидемии, - рассказал он. - Видимо, у властей уже нет уверенности в том, что к июню они смогут установить полный контроль [над эпидемиологической ситуацией]. Администрация провинции сосредоточилась на борьбе с эпидемией, в основном в этом направлении и работают".

По словам дипломата, еще на прошлой неделе правительство региона сомневалось, стоит ли отменять ярмарку, которая в текущем году должна была состояться с 15 по 19 июня. "Решение принято на уровне руководства провинции. <…> На текущем этапе здесь активно борются с распространением коронавируса, в то время как экономическая деятельность [вновь замедлилась]", - добавил Ощепков.

Генконсул уточнил, что у правительства появилась идея провести ярмарку в онлайн-режиме, однако пока эта инициатива только прорабатывается. "Бизнес не должен пострадать. Это центральное событие для провинции, многие местные предприятия и предприниматели ориентировались на данную площадку, которая позволяет им выйти на зарубежные рынки, в том числе на российский. Конечно, власти задумываются, как это можно компенсировать, однако пока четких решений не предложено", - подытожил он.

Согласно официальной статистике, в медицинских учреждениях Хэйлунцзян на текущий момент насчитывается 427 инфицированных. По этому показателю провинция находится на первом месте среди 31 региона материковой части Китая. В связи с началом повторной волны заражений понесли дисциплинарные наказания 18 представителей руководства Харбина (административный центр региона), вновь ужесточены меры карантинного контроля.

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РоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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