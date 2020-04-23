CNN: Нью-Йоркская фондовая биржа возобновит работу в штатном режиме после 15 мая

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Нью-Йоркская фондовая биржа, которая с марта проводит торги только в электронном режиме из-за распространения нового коронавируса, перейдет на штатный режим работы после 15 мая. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на два источника.

По их данным, участников торгов начнут допускать в помещения биржи в Нью-Йорке с середины следующего месяца. Количество человек, находящихся в одном помещении одновременно, будет ограничено. Маклерам предпишут соблюдать безопасную дистанцию.

Залы биржи в Сан-Франциско могут быть открыты уже 3 мая.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже проводятся только в электронном режиме с 23 марта.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 841,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 769 человек, поправились 152 286.