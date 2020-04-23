{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Доходы от туризма в мире могут упасть на $500 млрд

По оценке Всемирной туристской организации, это приведет к потере миллионов рабочих мест

МАДРИД, 23 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Доходы от туризма в мире в текущем году могут сократиться на $500 млрд из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его словам, "кризис, связанный с пандемией COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание], резко и неожиданно остановил" тенденцию стабильного роста числа иностранных туристов в мире. Если в 2019 году количество путешественников достигало 1,5 млрд, то, как уточнил глава организации, в 2020 году этот показатель "может сократиться на 30%". "Это может привести к сокращению доходов от туризма на $500 млрд и к потере миллионов рабочих мест", - подчеркнул Пололикашвили.

"Последствия кризиса все еще можно смягчить, в случае если правительства предпримут твердые и решительные действия по защите рабочих мест в туристском секторе и приданию нашему сектору приоритетного значения в усилиях по восстановлению экономики, - добавил генсек. - По данным нашего исследования, с начала пандемии 96% стран ввели полные или частичные ограничения на путешествия".

"Одновременно мы также должны признать, что пандемия COVID-19 нанесет урон малому бизнесу, - заявил Пололикашвили. - В туристском секторе 80% компаний - это малые и средние предприятия". "Это ставит под угрозу средства к существованию отдельных лиц и их семей, - подчеркнул он. - Оказание помощи туризму в том, чтобы вновь вернуться к росту, - это задача нашей экономики, оно будет иметь более обширный эффект, благоприятно скажется на целых общинах и обществах, защитит средства к существованию и преобразует жизни".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ООН заявили, что АТР может сильнее всего пострадать от сокращения турпотока
Во Всемирной туристской организации считают, что необходимо признать туризм ключевым фактором в восстановлении экономики и устойчивом развитии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС