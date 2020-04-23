В ООН заявили, что АТР может сильнее всего пострадать от сокращения турпотока

МАДРИД, 23 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Азиатско-Тихоокеанский регион, вероятнее всего, сильнее других регионов пострадает от резкого сокращения числа туристов в условиях пандемии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

"Страны, экономический рост которых сильно зависит от туризма, неизбежно пострадают от последствий пандемии COVID-19, - подчеркнул он. - Поэтому Азиатско-Тихоокеанский регион как регион мира, скорее всего, наиболее сильно пострадает от резкого сокращения числа туристов, и это в свою очередь может негативно сказаться на устойчивом развитии всего региона".

"Мы стали свидетелями большого количества примеров международной солидарности [в ходе пандемии], это проявилось и в туризме не в меньшей степени, - добавил глава организации. - Пришло время для того, чтобы правительства и международные организации приняли конкретные меры для защиты рабочих мест в туризме, защиты средств к существованию, например, через налоговую и регулятивную реформу или через обеспечение ликвидности предприятий". Пололикашвили также призвал "открыто признать туризм как ключевой фактор в восстановлении экономики и устойчивом развитии, придав сектору приоритетное значение в национальных и международных планах действий".

По словам генсека, пока сложно предсказать, какие последствия будет иметь пандемия для туризма в предстоящий летний сезон. "Несомненно, число туристов значительно снизится по сравнению с показателями предыдущих лет, - уточнил он. - Как только ситуация станет безопасной, необходимо будет с должной ответственностью снять ограничения на путешествия, чтобы сообщества вновь смогли ощутить многочисленные выгоды, которые приносит туризм".

Пололикашвили напомнил, что "в прошлом туризм уже доказал свою жизнестойкость". По его мнению, сектор "хорошо подготовлен к тому, чтобы вернуться к росту". "Наша кампания в социальных сетях, призывающая жителей всего мира сейчас сидеть дома, чтобы сделать возможным #ПутешествиеЗавтра, произвела резонанс во всем мире, что показало решимость людей вновь начать путешествовать, как только это станет безопасным", - заявил генсек организации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.