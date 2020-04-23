Объем заключенных Москвой с бизнесом контрактов вырос на 36% по итогам 1 квартала

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы заключили с бизнесом контракты на сумму в 83,2 млрд рублей за I квартал года, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте мэра.

"Речь идет о контрактах, заключенных городом по итогам процедур, участниками которых могут выступать только субъекты малого предпринимательства. Важно, что по сравнению с прошлым годом объем таких контрактов вырос на 36% - с 61,1 млрд рублей за первый квартал прошлого года до 83,2 млрд рублей по итогам первого квартала 2020 года", - приводятся в материале слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, такой результат достигнут благодаря планомерной работе городских властей. Она была направлена на увеличение присутствия малого бизнеса в экономике города. Большинство проходящих в столице закупок объемом до 3 млн рублей передается на исполнение исключительно субъектам МСП. Москва также поручила заказчикам при осуществлении оперативных закупок применять минимальные установленные законодательством ставки обеспечения заявок и контрактов - от 0,5 до 1% и 5-10% соответственно.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, чьи слова также приводятся в материале, инструментом, который позволяет расширять количество добросовестных исполнителей из числа субъектов МСП, стал и портал поставщиков.

"Семь лет в столице работает портал поставщиков - интернет-ресурс для автоматизации закупок малого объема. Предприниматели имеют возможность начинать работу с закупками без каких-либо дополнительных вложений. Это особенно интересно малому бизнесу: на его долю сегодня приходится свыше 90% зарегистрированных на портале компаний", - сказал Щербаков.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Интернет-ресурс помогает повышать конкуренцию потенциальных поставщиков, дает возможность объективно оценить существующий рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. Сейчас с порталом работают уже почти 170 тыс. поставщиков, каждый день прирост составляет 100 новых поставщиков, а каталог уникальных товаров, работ и услуг содержит более 485 тыс. наименований.