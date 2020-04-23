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Пандемия коронавируса нового типа

Число "удаленных" вакансий в России выросло на 71%

По оценкам экспертов, более 70% специалистов по подбору персонала стали проводить собеседования онлайн

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Спрос на удаленную работу в России начал расти еще в феврале, а число таких вакансий в марте увеличилось на 71%, сообщили опрошенные ТАСС специалисты в области подбора персонала. При этом соискатели в период пандемии коронавируса также стали чаще искать работу рядом с домом, а список доступных для дистанционной работы профессий значительно расширился.

Удаленная работа

Число вакансий с удаленным форматом работы начало расти во второй половине марта, когда многие компании стали постепенно переводить сотрудников домой, отмечает HeadHunter.

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"В марте по сравнению с февралем число таких вакансий на hh.ru выросло на 38% и превысило 14 тыс. В апреле тренд на увеличение вакансий с удаленным форматом продолжается, за неполный месяц [с 1 по 22 апреля] их количество находится на уровне более чем 10 тыс.", - поделились с ТАСС в компании.

Подобные предложения чаще всего размещаются в таких сферах, как информационные технологии, системная интеграция, интернет, образовательные учреждения, услуги для бизнеса, СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование, розничная торговля и финансы. В число наиболее популярных профессий, для которых доступен дистанционный формат, входят программисты и разработчики, администраторы баз данных и техподдержки, специалисты в цифровом маркетинге, операторы кол-центров, менеджеры по онлайн-продажам и работе с клиентами, а также преподаватели и онлайн-репетиторы.

Как отмечают в "Работе.ру", в марте этого года по сравнению с февралем количество вакансий удаленной работы на портале увеличилось в целом по России на 71%, в Москве - на 25%. Число резюме кандидатов на удаленную работу выросло на 220%.

"Регионы активно включились в добавление вакансий с удаленной работой. Это логично, так как в Москве такой тип занятости изначально был более популярен на "Работе.ру", - пояснили представители портала.

Они обратили внимание на то, что список доступных для удаленной работы профессий значительно расширился. Больше всего вакансий с удаленной работой открыто в сфере образования (74%), в области продаж (14%), по 6% вакансий опубликовано в HR и маркетинге. "Рынок труда переживает свою трансформацию с молниеносной скоростью, и он уже не будет прежним. Удаленная работа доступна для большого количества профессий и может стабилизировать финансовое положение уже сейчас. Многие люди не подозревают, что могут продолжить работать, не выходя из дома", - подчеркивает директор по продукту сервиса для поиска работы и сотрудников портала "Работа.ру" Алексей Захаров.

Найм онлайн

Также более 70% специалистов по подбору персонала с введением режима самоизоляции стали проводить собеседования онлайн. Распространение получило и дистанционное оформление сотрудников, отмечают специалисты сервиса SuperJob.

"71% рекрутеров проводят собеседования онлайн. Вопросы, связанные с дистанционным оформлением сотрудника, имеют различные варианты решения, однако можно с уверенностью говорить о том, что эта практика также стала очень распространена после введения режима самоизоляции", - рассказал ТАСС пресс-секретарь SuperJob Константин Тихов.

По его словам, соискатели стали чаще интересоваться работой рядом с домом, чтобы минимизировать поездки в общественном транспорте. В сравнении с февралем в марте популярность "удаленки" выросла более чем в три раза, добавил эксперт.

Управленцы на "удаленке"

Подбирать сотрудников удаленно стали и на управленческие позиции, что раньше практиковалось достаточно редко. Так, управляющий партнер рекрутинговой компании ZOOM Executive Search Ольга Щербакова отмечает, что в условиях повсеместной самоизоляции и карантина компании стали нанимать руководителей онлайн, если переживают изменения, либо ожидают выхода новых специалистов на работу только через несколько месяцев.

"В текущей ситуации можно выделить два тренда. Первый - топ-менеджеров нанимают удаленно, если в компании идет трансформация, и ранее был запущен ряд важных управленческих изменений. Второй вариант - продолжают искать людей и нанимать топ-менеджеров компании, которые предоставляли онлайн- или дистанционные услуги. Такие компании, платформы продолжают активно развиваться - для них сейчас, конечно, очень интересное время. В том числе и для поиска сотрудников", - говорит она.

В то же время, по словам специалиста, вряд ли возможен найм акционерами в удаленном режиме первого лица или непосредственных подчиненных генерального директора. Знакомства происходят, но выход на новую работу управленцев подобного уровня планируется уже на осень.

"Все, что касается регулярного менеджмента, регулярных историй - почти все стоит на паузе. В целом рынок поиска и подбора руководителей высшего звена сильно просел", - подчеркнула Щербакова, добавив, что речь идет в основном о западных корпорациях.

О пандемии

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы. Продолжают трудиться те люди, работа которых может выполняться в удаленном формате. Закрыты магазины, за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных. Не работают театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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