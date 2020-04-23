Белоруссия установила тариф на транспортировку нефти из Польши

МИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии установило тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории республики по маршрутному направлению из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном в четверг.

"В целях возможности осуществления транспортировки нефти с территории Польши постановлением МАРТ от 14 апреля 2020 года № 29 "Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 28 января 2020 года № 6" предусматривается установление тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь, по маршрутному направлению "Адамова Застава-Мозырь-ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", - сказано в сообщении МАРТ .

Согласно опубликованному в четверг на Национальном правовом портале постановлению, в частности, тариф на услуги по транспортировке нефти составит 8,58 белорусского рубля (259,25 российских рубля) за тонну нефти нетто без НДС.