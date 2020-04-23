В Удмуртии планируют увеличить площадь сельскохозяйственной земли

ИЖЕВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году планируют ввести в оборот более 7,4 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения, что почти на 2 тыс. га больше уровня прошлого года. Об этом сообщила ТАСС в четверг зампред правительства региона - министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.

"Планируется в 2020 году ввести в оборот более 7,4 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения", - сказала она.

По словам Абрамовой, сейчас в регионе около 265,5 тыс. га неиспользуемой пашни. Из них почти 115 тыс. га - пашня, заросшая растительностью, но пригодная для ведения хозяйства. Еще 150 тыс. га из этой площади заросло лесом, либо кустарником. В 2019 году муниципальные районы ввели в оборот чуть больше 5,5 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения, что на 17,8% больше первоначальных планов.

В конце марта глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в республике появится центр по вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков для развития сельского хозяйства. Он попросил обеспечить создание такого центра, чтобы помочь муниципалитетам быстрее вводить в оборот неиспользуемую землю. Бречалов также сказал, что бизнес, готовый брать землю под сельхозпроекты, будут поддерживать дополнительно.