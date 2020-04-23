ВТБ зафиксировал рост активности мошенников в период самоизоляции

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ зафиксировал в апреле рост активности мошенников на 15% на фоне введения режима самоизоляции. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов ВТБ на фоне введения режима самоизоляции в первой половине апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15% при общем снижении транзакционной активности клиентов банка", - указано в сообщении.

В банке отметили, что клиенты стали чаще сообщать в кол-центр о попытках мошенничества. Число таких обращений с 6 по 12 апреля выросло почти в 2,5 раза по сравнению со средними значениями в марте.

По данным ВТБ, более 90% случаев попыток мошенничества основаны на методах социальной инженерии. Так, злоумышленники учитывают объем негативной информации по пандемии коронавируса и экономической ситуации и в своих сценариях манипуляции закладывают соответствующие скрипты. В частности, мошенники звонят клиентам ВТБ якобы от имени банка и сообщают о необходимости срочно остановить платеж или предлагают аннулировать открытый кредит. При этом целью мошенников является получение личной информации и вывод средств клиентов.