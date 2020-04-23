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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 75,27 рубля

Курс евро составил 82 рубля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,83%, до отметки в 75,27 рубля, курс евро - на 0,13%, до 82 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:27 мск курсы курс доллара находился на отметке в 75,28 рубля (-0,82%), а евро - на уровне 81,24 рубля (-1,06%).

Индексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов. Так, по данным на 10:01 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,9% и достигал отметки в 2596,5 пункта, индекс РТС - на 1,74%, до 1084,6 пункта.

По данным на 10:32 мск, индекс Мосбиржи прибавляет 0,52% - до 2586,7 пункта, РТС - 1,78%, до 1084,99 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов нефти сорта Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 5,2% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $21,43 за баррель. В свою очередь, стоимость сорта WTI прибавила 7,26% - до $14,78 за баррель.

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