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Пандемия коронавируса нового типа

В "Единой России" просят ЦБ ввести правило неухудшения кредитной истории для бизнеса

Предполагается, что правило будет действовать с апреля по сентябрь

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Член рабочей группы правозащитного центра "Единой России", депутат Госдумы Александр Якубовский обратился в Центральный банк РФ с просьбой ввести правило неухудшения кредитной истории субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) после реструктуризации действующих кредитов в условиях пандемии.

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"Логично, чтобы на все решения о реструктуризации, принятые в отношении субъектов МСП с апреля по сентябрь, распространялось правило о неухудшении кредитной истории", - приводит слова Якубовского пресс-служба единороссов в четверг.

Он отметил, что получил ряд обращений от представителей МСП, которые не попали в реестр пострадавших отраслей. "Они обращаются за реструктуризацией кредитов в банки. В случае одобрения банком заявки кредитная история субъекта МСП портится, и после реструктуризации он не вправе претендовать на получение каких-то других кредитных продуктов", - уточнил депутат.

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, запускаются специальные кредитные программы.

Президент Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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