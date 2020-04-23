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"Ведомости": Минпромторг попросил фармкомпании начать маркировку лекарств до ее введения

Министерство также предписало им до конца апреля отчитаться о степени готовности к работе с новой системой контроля, пишет газета

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минпромторг России попросил отечественные и зарубежные фармкомпании наполнить рынок промаркированными лекарствами, не дожидаясь официального срока ее введения. А также предписал им до конца апреля отчитаться о степени готовности к работе с новой системой контроля. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на соответствующие письма министерства.

Утвержденный правительством срок введения обязательной маркировки лекарств в России - 1 июля 2020 года. С этого дня оборот немаркированных препаратов будет запрещен, а путь товаров от производства до прилавка будет прослеживаться через систему "Честный знак".

Как сообщила газета, в первом письме Минпромторг рекомендует фармкомпаниям, кроме информации о нанесении маркировки на упаковку товара, вносить в цифровую систему "Честный знак" данные о вводе лекарств в оборот и отгрузке контрагентам. Уточняется, что это необходимо, "чтобы улучшить качество тестирования "Честного знака" другими игроками рынка, а не только фармпроизводителями".

В письме указано, что, по данным на 9 апреля, было выпущено 615 млн кодов для маркировки лекарств, а в оборот введено только 48 млн из них, сообщают "Ведомости".

"Во втором письме Минпромторг предписывает фармкомпаниям, еще не установившим на предприятиях все необходимое для маркировки оборудование, сделать это и проинформировать о проделанной работе до 30 апреля 2020 года", - говорится в публикации.

Первое письмо Минпромторг направил 452 фармпроизводителям, его получение подтвердили "Ведомостям" представители Pfizer, "Эвалара", Sanofi и "Синтеза". Второе было отправлено в адрес 74 компаний, достоверность его подтвердил представитель ГК Alium.

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