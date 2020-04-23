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Пандемия коронавируса нового типа

РЖД предоставят отсрочку по различным платежам для пригородных пассажирских компаний

Оплата услуг, оказанных в апреле, перенесена на 30 июня, а услуг, оказанных в мае, - до 31 июля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. РЖД решили предоставить отсрочку пригородным пассажирским компаниям на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении холдинга.

Компаниям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров в регулируемом сегменте, будет предоставлена беспроцентная отсрочка на два месяца в уплате платежей по договорам аренды подвижного состава с локомотивными бригадами, ремонта и технического обслуживания подвижного состава, а также по договорам на оказание услуг по управлению и эксплуатации.

Отсрочка платежей будет действовать в период снижения пассажиропотока в условиях действия режимов повышенной готовности, введенных решениями уполномоченных органов власти субъектов РФ из-за неблагоприятных эпидемиологических условий. Таким образом, оплата услуг, оказанных в апреле, перенесена на 30 июня, а за услуги, оказанные в мае, - до 31 июля нынешнего года.

О пригородных перевозках

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении - это наиболее массовый вид транспорта внутри городских агломераций, в пригородных зонах больших городов, промышленных центров. В некоторых отдаленных регионах иногда и единственный способ обеспечения транспортной мобильности населения. Ежедневно на сети железных дорог страны курсируют около 6 тыс. пригородных поездов. В этом сегменте работают 25 пригородных пассажирских компаний, учрежденных с участием органов исполнительной власти регионов, частных инвесторов и РЖД. Заказ перевозчикам на организацию транспортного обслуживания населения формируют субъекты РФ. Ежегодно на сети российских железных дорог пригородными поездами перевозится более 1 млрд человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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