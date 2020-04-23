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Путин дал поручения правительству по выполнению крупных инфраструктурных проектов

Ранее президент заявил, что проекты не следует останавливать из-за распространения коронавируса

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин до 1 июня ждет доклад правительства, как обеспечено выполнение крупных инфраструктурных проектов.

На сайте Кремля в четверг опубликован перечень поручений главы государства, которые даны по итогам совещания по развитию строительной отрасли 16 апреля. Тогда Путин указывал, что крупные инфраструктурные проекты не следует останавливать из-за распространения коронавируса, поскольку большая стройка поможет выходу экономики из кризиса. При этом президент подчеркивал, что должны четко соблюдаться все меры безопасности для работников.

В перечне поручений глава государства потребовал от кабинета министров обеспечить "реализацию масштабных инфраструктурных проектов, в том числе по развитию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей; строительству ближних и дальних подходов к транспортному переходу через Керченский пролив; развитию автодорожной и железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, в центральном транспортном узле, а также на Черноморском побережье России; модернизации аэродромных комплексов, в том числе в городах Челябинск, Пермь, Хабаровск, Норильск; развитию портовой инфраструктуры в Мурманске, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах, а также в Дальневосточном федеральном округе".

Также правительство при разработке мер поддержки строительной отрасли должно обеспечить "рассмотрение вопроса о перераспределении в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и в рамках программ переселения граждан из аварийных многоквартирных домов соответствующих бюджетных ассигнований в целях опережающего достижения запланированных показателей строительства и ремонта дорог, объектов дорожной инфраструктуры и расселения аварийных многоквартирных домов". По этому пункту кабинет министров должен отчитаться до 18 мая 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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