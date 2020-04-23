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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поручил поддержать девелоперов в регионах, где из-за пандемии остановлены стройки

Доклад о мерах поддержки глава кабмина Михаил Мишустин должен представить президенту до 20 мая

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил внести строительную отрасль в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, чтобы обеспечить компаниям из этой сферы федеральную поддержку в тех регионах, где принято решение о приостановлении строительных работ. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли.

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"Правительству РФ обеспечить проработку вопросов о включении строительной отрасли в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для оказания мер федеральной поддержки в субъектах РФ, в которых с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение о приостановлении строительных работ", - говорится в документе. Доклад по этой теме глава кабмина Михаил Мишустин должен представить президенту до 20 мая.

Также правительству поручено изучить целесообразность установления до 1 января 2021 года особого порядка использования средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий в целях поддержки своих членов.

Кабмин и власти регионов РФ должны будут в период пандемии обеспечить проведение профилактических мероприятий, направленных на безопасность труда и защиту здоровья граждан, работающих в строительной отрасли, для поддержки непрерывного режима их работы, в первую очередь, на крупных объектах строительства.

Губернаторам также поручено проводить мониторинг состояния компаний, строящих жилье с привлечением средств участников долевого строительства, а также утвердить региональные планы мероприятий по поддержке строительной отрасли в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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