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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин поручил кабмину обеспечить проектирование и строительство инфраструктурных объектов

Также президент поручил в срок до 1 мая предоставить госзаказчикам возможность не применять штрафные санкции к исполнителям работ по государственным контрактам из-за коронавируса

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для того, чтобы проектирование и строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры продолжалось, несмотря на затруднения, вызванные пандемией коронавируса. Соответствующее поручение российский лидер дал по итогам совещания по развитию строительной отрасли, состоявшегося 16 апреля 2020 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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Кроме того, президент поручил в срок до 1 мая предоставить госзаказчикам возможность не применять некоторые штрафные санкции к исполнителям работ по госконтрактам на реализацию проектов в области строительства объектов капитального строительства, в случае, если их неисполнение вызвано ограничениями, кототорые связаны с мерами по противодействию распространения коронавируса.

Также правительству поручено принять решения по увеличению до 50% максимального размера аванса при исполнении ранее заключенных контрактов на осуществление работ по созданию объектов капитального строительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение правительства, согласно которому в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории РФ коронавирусной инфекции с территорий иностранных государств, предлагается установить, "что при исполнении государственных контрактов... допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения указанных государственных контрактов без предъявления к поставщику, подрядчику или исполнителю требований об уплате неустоек, штрафов и пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств по таким государственным контрактам, вызванным введением указанных мер, а также без изменения стоимости таких государственных контрактов".

Согласно приложению к тексту распоряжения, в нем указано шесть позиций, сроки исполнения которых с весны 2020 года продлеваются до 21 декабря 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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