В S7 Group сообщили, что проект "Морской старт" заморозили

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Проект "Морской старт", командное судно и платформа которого в марте завершили перебазирование на Дальний Восток, заморожен. Об этом сообщил совладелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

"Сегодня у нас нет возможности чем-то заниматься, поэтому мы программу пока заморозили до лучших времен", - сказал Филев в интервью изданию "Коммерсантъ".

По словам председателя совета директоров S7 Group, когда согласовывалась перевозка комплекса в Россию, ему говорили, что условия по размещению с финансовой точки зрения будут не хуже, чем в Америке. "Не случилось: с финансовой точки зрения хуже вдвое", - подчеркнул он.

Сейчас компания платит за инфраструктуру и стоянку в порту "Славянка". Отвечая на вопрос о том, какая ракета-носитель рассматривается для проекта "Морской старт", Филев сказал, что S7 сейчас "действительно не до этого".

Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур. А пусковая платформа Odyssey прибыла в порт 30 марта.

В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома. Группа компаний S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных).