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Путин поручил обеспечить тестирование на коронавирус вахтовиков в сфере строительства

Организовать тестирование должны до 1 мая

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить экспресс-тестирование на коронавирус работников строительной отрасли, в том числе вахтовиков. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

"Правительству РФ при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить <...> внедрение системы организации работы организаций строительной отрасли, в том числе функционирующих вахтовым методом, с учетом рекомендаций по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и включающей проведение экспресс-тестирования", - говорится в поручении президента. Срок его исполнения установлен до 1 мая текущего года.

В ходе президентского совещания 16 апреля по вопросам поддержки строительной отрасли гендиректор "Мостотреста" Владимир Власов призвал, в частности, обеспечить медицинское сопровождение строек и мест проживания рабочих, а также продумать возможность тестирования на коронавирус вахтовиков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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