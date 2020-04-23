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Пандемия коронавируса нового типа

Шувалов призвал на фоне пандемии сконцентрироваться на международной интеграции

Нужно концентрироваться на стратегии выхода и открытии экономик, считает глава ВЭБ.РФ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов призвал членов межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сконцентрироваться в период пандемии коронавируса на международной интеграции и торговле.

"Ситуацию, как я ее вижу и как мы реагируем через корпорацию ВЭБ и наши дочерние организации, что все равно, в первую очередь мы должны концентрироваться на стратегии выхода и открытии экономик, открытии государственных границ, добиваться больших скоростей для международной торговли и международной интеграции. Это будет самый правильный ответ на закрытие государственных границ и на то, что мы переживаем с вами период карантина и самоизоляции", - сказал Шувалов на семинаре межбанковского объединения ШОС.

Пандемия коронавируса

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4891 человек, умерли 555. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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