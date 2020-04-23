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ВТБ в I квартале рефинансировал рекордный для банка объем ипотеки

Банк выдал 51 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. ВТБ в I квартале этого года рефинансировал рекордный для банка объем ипотечных кредитов на общую сумму 51 млрд рублей, что в четыре раза больше показателя 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"В первом квартале ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки - 51 млрд рублей. Это в четыре раза выше показателя прошлого года. Только в марте выдачи выросли на 55% по сравнению с февралем - до 24 млрд рублей. Доля рефинансирования в ипотечных продажах ВТБ достигла 26,9%", - отмечается в сообщении.

По итогам первого квартала портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% - до 1,74 трлн рублей. Всего за январь - март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть - до 190 млрд рублей.

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