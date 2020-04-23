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Индекс промышленного производства в Ингушетии вырос почти на треть в I квартале 2020 года

В республике увеличилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

МАГАС, 23 апреля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Ингушетии по итогам первого квартала 2020 года вырос на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Индекс промышленного производства в марте 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил -135,7%, в январе-марте 2019 года - 133,1%", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, в республике увеличилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Так, индекс такого производства в марте 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил - 199,8%, в январе-марте 2019 года - 183,6%.

Кроме того, вырос индекс производства по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха". В марте 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил - 149,8%, в январе-марте 2019 года - 158,4%.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сообщил, что индекс производства продукции сельского хозяйства в Ингушетии по итогам 2019 года составил 100%. Он также отметил, что для дальнейшего развития отрасли необходимо сделать упор на развитие фруктовых садов.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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