Источники: ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Банк России направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил ведомство рассмотреть возможность оптимизации коммуникационной деятельности министра ЕЭК Сергея Глазьева, сообщили ТАСС источники, знакомые с перепиской.

Один из собеседников агентства отметил, что регулятор в том числе отреагировал на недавнюю презентацию Глазьева, опубликованную вместе с докладом ЕЭК "О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС". В своей презентации Глазьев указал на то, что Россия могла бы не девальвировать рубль после разрыва сделки ОПЕК+ и могла бы стабилизировать его на любом разумном уровне за счет резервов.

Сергей Глазьев ранее занимал пост советника президента, с октября 2019 года является членом коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

В качестве советника президента Глазьев известен своей жесткой критикой действий правительства и Центробанка.

Ранее Глазьев неоднократно высказался за заморозку курса рубля "на разумном уровне" в противовес свободному курсу, который поддерживает ЦБ.

По словам Глазьева, свободный курс национальной валюты России создал "настоящий Клондайк" для финансовых спекулянтов" в России.