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В России создали программное обеспечение для обучения бортового интеллекта самолета

Разработчики заявляют, что оно создаст полную имитацию практически всех условий реального полета

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Специалисты Конструкторского бюро промышленной автоматики (входит в КРЭТ госкорпорации "Ростех") разработали программное обеспечение (ПО), которое позволит еще на земле обучать бортовой интеллект самолета. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КРЭТ.

Новое ПО получило название Schematic, оно поможет еще на земле "научить летать" бортовой интеллект автопилота, создав полную имитацию практически всех условий реального полета. С его помощью также можно будет понять поведение самолета под управлением автопилота при различных условиях, оценить влияние тех или иных изменений.

С помощью нового ПО специалисты сделали "цифровые копии" полета самолета, модели атмосферы (ветер, турбулентность), модели поведения бортового оборудования. Schematic позволит программистам и математикам быстро добавлять, менять и комбинировать полетные ситуации. В результате значительно ускоряется процесс внесение изменений и документирование по результатам испытаний самолета.

"Программно-математическое обеспечение "бортового интеллекта" авиационной техники составляет свыше 60% в трудоемкости проектирования современного БРЭО [бортового радиоэлектронного оборудования]. За счет внедрения модельно-ориентированного подхода и виртуальных испытаний при разработке и отладке программно-математического обеспечения мы решаем сразу несколько важнейших задач: минимизируются риски ошибок и сбоев и сокращаем сроки ввода новейшей авиационной техники в эксплуатацию", - приводит пресс-служба слова генерального директора КРЭТ Николая Колесова.

"В настоящее время идет этап опытной эксплуатации Schematic. Также ведется дальнейшее развитие функционала Schematic для реализации математических моделей со сложными структурами", - уточнили в КРЭТ.

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