ЦБ: корпоративный кредитный портфель банков в марте вырос на рекордные 1 трлн рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Портфель корпоративных кредитов банков в марте этого года вырос на 1 трлн рублей или 2,6%, что является рекордным уровнем. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Корпоративный портфель кредитных организаций вырос на 1 трлн рублей (2,6%), что является рекордным уровнем - для сравнения: за весь прошлый год корпоративные кредиты выросли на 5,8%. Пик выдач пришелся на последнюю неделю марта, что может быть связано с необходимостью компенсировать выпадающие денежные потоки компаний, особенно во время объявленной нерабочей недели", - отмечается в материалах.

В ЦБ уточнили, что рост корпоративных кредитов связан в том числе с необходимостью оплаты текущих расходов (в том числе зарплаты, аренды и налогов), со снижением активности на рынке облигационных займов (за март объем долговых ценных бумаг корпоративного сектора в обращении вырос всего на 60 млрд рублей по сравнению с ростом на 230 млрд рублей месяцем ранее) а также с возможными ожиданиями, что кредитные ставки вырастут и (или) банки будут более консервативны в выдаче кредитов.