{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк одобрил выдачу 5,8 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплаты

Всего банк принял заявок на 12 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сбербанк с начала запуска государственной программы "кредит под 0%" принял заявок на 12 млрд рублей, одобрил - на 5,8 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"На сегодняшний день по кредиту по госпрограмме на выдачу зарплат под 0% Сбербанком загружены лимиты на сумму 57,3 млрд рублей в количестве более 73 тыс. штук. Обращаем внимание, что в их числе также лимиты для компаний по новой отрасли "непродовольственный ретейл", которую правительство на днях также отнесло к пострадавшим. С начала старта программы "кредит под 0%" нами принято заявок на сумму около 12 млрд рублей, одобрено - 5,8 млрд рублей кредитов", - отметил он.

Попов пояснил, что для клиентов Сбербанка технический процесс одобрения занимает 15 минут, для клиентов, которые ранее не обслуживались - их уже около 100 - несколько дольше.

"По собственной расширенной программе кредитных каникул Сбербанка к нам поступило более 60 тыс. заявок, одобрено около 29 тыс. заявок, проведена реструктуризация по 28 тыс. договоров. Общий объем реструктуризации составил 45 млрд рублей", - сообщил он.

По программе правительства РФ по субсидированию ставки компаниям МСП, пострадавшим от введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, Сбербанк получил около 100 заявок на сумму более 700 млн рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Молдавская оппозиция оспорила в Конституционном суде соглашение о кредите РФ
Депутат Сергей Сырбу заявил, что соглашение нарушает по меньшей мере четыре статьи конституции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС