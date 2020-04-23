Сбербанк одобрил выдачу 5,8 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплаты

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сбербанк с начала запуска государственной программы "кредит под 0%" принял заявок на 12 млрд рублей, одобрил - на 5,8 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"На сегодняшний день по кредиту по госпрограмме на выдачу зарплат под 0% Сбербанком загружены лимиты на сумму 57,3 млрд рублей в количестве более 73 тыс. штук. Обращаем внимание, что в их числе также лимиты для компаний по новой отрасли "непродовольственный ретейл", которую правительство на днях также отнесло к пострадавшим. С начала старта программы "кредит под 0%" нами принято заявок на сумму около 12 млрд рублей, одобрено - 5,8 млрд рублей кредитов", - отметил он.

Попов пояснил, что для клиентов Сбербанка технический процесс одобрения занимает 15 минут, для клиентов, которые ранее не обслуживались - их уже около 100 - несколько дольше.

"По собственной расширенной программе кредитных каникул Сбербанка к нам поступило более 60 тыс. заявок, одобрено около 29 тыс. заявок, проведена реструктуризация по 28 тыс. договоров. Общий объем реструктуризации составил 45 млрд рублей", - сообщил он.

По программе правительства РФ по субсидированию ставки компаниям МСП, пострадавшим от введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, Сбербанк получил около 100 заявок на сумму более 700 млн рублей.