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В Минкомсвязи заявили, что не проводили экспертизу законопроекта о разблокировке Telegram

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили в правительство законопроект, запрещающий блокировку ресурсов, являющихся официальными сервисами распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ не проводила оценку и экспертизу законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram, сообщил в четверг ТАСС замглавы министерства Алексей Волин.

"Мы рассматриваем те инициативы, которые поступают к нам от Госдумы, после того как они принимаются депутатами к рассмотрению. Этот законопроект мы не видели, а поэтому дать ему экспертизу или оценку не можем", - сказал он.

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов 22 апреля направили в правительство РФ законопроект, запрещающий блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся "официальными сервисами" распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности. Газета "Коммерсантъ" сообщала, что парламентарии направили документ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и Минкомсвязи.

С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует мессенджер Telegram на территории РФ, блокировка применяется после того, как он отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Сейчас телеграм-каналы официально используют, в частности, оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также Минкомсвязь для возвращения россиян из-за границы. Сам мессенджер также пошел на сотрудничество с властями, который начал продвигать официальные источники новостей о коронавирусе в 17 странах, включая Россию, где он заблокирован.

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